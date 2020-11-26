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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2020 14:11



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTE2123 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.470.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.470.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2384
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTE2123
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.470.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 4,2384 17 18,1161 1.079.520,48 Evet
2 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021 4,1918 17,0001 18,1204
3 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021
4 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTE2123 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 1.079.520,48 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890128


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Yarım 1.471 1.511 -16,84  
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