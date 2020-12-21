***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT32110 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 3.570.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 3.570.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 345Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 23.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.570.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 22.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 3,7398 15,0003 15,8662 133.510,86 Evet2 21.09.2020 18.09.2020 21.09.2020 3,7398 15,0003 15,8662 133.510,86 Evet3 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 3,7398 15,0003 15,8662 133.510,86 Evet4 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 3,5859 18,1783 19,5542Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT32110 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin 133.510,86 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894057BIST