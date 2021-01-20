***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT12112 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 91.370.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.370.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.01.2021Vade (Gün Sayısı) 357Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT12112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.370.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 29.04.2020 28.04.2020 29.04.2020 3,7398 15,0003 15,8662 3.417.055,23 Evet2 29.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 3,7398 15,0003 15,8662 3.417.055,2 Evet3 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 3,6987 15,0003 15,8696 3.379.502,14 Evet4 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 3,4932 15,0002 15,8866 3.191.736,76 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 91.370.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT12112 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin 3.191.736,76 TL faiz ve 91.370.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903463BIST