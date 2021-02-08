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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.02.2021 07:50



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTE2115 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.160.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 423
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8644
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.160.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,8644 15,5001 16,4254 1.088.215,04 Evet
2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 4,6329 18,5825 19,9193
3 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 4,4953 18,0306 19,288
4 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTE2115 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908044


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Tam 2.694 2.763 -29,94  
Yarım 1.302 1.336 -14,48  
Çeyrek 653 668 -7,24  
Gümüş.Ons 27,14 27,17 0,31  
Gümüş Gr. 6,14 6,14 0,05  
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