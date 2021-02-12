***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT22111 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 15.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 15.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,7534Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT22111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 13.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94559Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.02.2021Kayıt Tarihi 11.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFKORT22111 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 15.000.000 TL'lik ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909302BIST