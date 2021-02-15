***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 32.190.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 32.190.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.05.2021Vade (Gün Sayısı) 172Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6233Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,7502Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,6424Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT52126Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.190.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,6233 522.540,27 Evet2 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,6233 522.540,27 Evet3 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,6774 539.955,06 Evet4 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,62335 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,62336 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,1364Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 539.955,06 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909625BIST