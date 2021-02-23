***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTE2123 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 25.470.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.470.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.10.2021Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2384Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTE2123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.470.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 4,2384 17 18,1161 1.079.520,48 Evet2 24.02.2021 23.02.2021 24.02.2021 4,1918 17,0001 18,12043 26.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 4,5185 18,1237 19,39434 24.08.2021 23.08.2021 24.08.20215 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTE2123 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911833BIST