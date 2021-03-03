***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2021 12:13
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT32113 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.320.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 552
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.03.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.320.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 6,2329 25 27,4456 331.590,28 Evet
2 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet
3 28.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet
4 27.08.2020 26.08.2020 27.08.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet
5 26.11.2020 25.11.2020 26.11.2020 6,2329 25,0001 27,4456 331.590,28 Evet
6 03.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 6,6439 25,0002 27,3855 353.455,47 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2021 02.03.2021