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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2021 12:19



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT32128 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.960.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.960.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 292
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,4009
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,0011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,1659
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.960.000
İhraç Fiyatı 0,90579
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2021
Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.960.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFKORT32128 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 8.960.000,00 TL 'lik ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914752


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Çeyrek 654 669 -0,70  
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