***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03-03-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.340.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.340.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.09.2021Vade (Gün Sayısı) 183Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,5290Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT92114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.340.000İhraç Fiyatı 0,90474Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.09.2021Kayıt Tarihi 01.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2021Ek Açıklamalar03-03-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914850BIST