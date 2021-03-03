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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2021 17:02



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03-03-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.340.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 21.340.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 183
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,5290
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT92114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.340.000
İhraç Fiyatı 0,90474
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.09.2021
Kayıt Tarihi 01.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.09.2021

Ek Açıklamalar
03-03-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914850


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DGATE 17,82 59.713.064 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.366.829 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 2.928.200 % 10,00  
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Altın Gr. 409 409 -1,10  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,18 26,21 -0,51  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,09  
B. Petrol 63,70 63,70 1,00  
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