Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.05.2021 12:50



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT52118 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 26.950.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 26.950.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,3570
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0011
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2508
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT52118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.950.000
İhraç Fiyatı 0,90615
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.05.2021
Kayıt Tarihi 06.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.05.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.950.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFKORT52118 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 26.950.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935209


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:111.435
Değişim :  0,51% |  7,28
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.437 En Düşük
1.431
BIST En Aktif Hisseler14:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 1,43 7.210.720 % 10,00  
AYES 22,00 1.086.866 % 10,00  
TGSAS 13,87 4.723.387 % 9,99  
ERBOS 83,35 117.334.107 % 9,03  
INTEM 45,00 4.462.136 % 8,23  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Dolar 8,2924 8,2959 % 0,32  
Euro 9,9944 10,0226 % 0,18  
Sterlin 11,4822 11,5398 % 0,26  
Frank 9,0738 9,1284 % -0,01  
Riyal 2,2012 2,2122 % 0,14  
daha fazla
14:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.820 5,31  
Altın Gr. 484 484 1,83  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,31 27,34 0,01  
Gümüş Gr. 7,26 7,28 0,01  
B. Petrol 68,14 68,14 0,05  
Seans Raporu 14:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru