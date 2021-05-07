***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT52118 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 26.950.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 26.950.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.05.2021Vade (Gün Sayısı) 270Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,3570Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,0011Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,2508Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT52118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.950.000İhraç Fiyatı 0,90615Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.05.2021Kayıt Tarihi 06.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.950.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFKORT52118 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 26.950.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935209BIST