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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.05.2021 12:52



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme ve İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 32.190.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 32.190.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 172
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,6233
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,7502
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,6424
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT52126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.190.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 1,6233 522.540,27 Evet
2 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,6233 522.540,27 Evet
3 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 1,6774 539.955,06 Evet
4 17.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 1,6233 522.540,27 Evet
5 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 1,6233 522.540,27 Evet
6 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 1,1364 365.807,12 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.05.2021 06.05.2021 07.05.2021 32.190.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRFKORT52126 ISIN kodlu borçlanma aracının 6. Kupon Ödeme Dönemine ve İtfa Dönemine İlişkin 365.807,12 TL faiz ve 32.190.000,00 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935211


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