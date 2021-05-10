Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.05.2021 16:39



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT72119 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.560.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2055
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.560.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 3,2055 13,0001 13,6508 274.390,8 Evet
2 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 3,2535 13,1946 13,8652 278.499,6 Evet
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 4,1564 16,6713 17,7438 355.787,84 Evet
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 5,2577 21,3228 23,0982
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 3,7894 23,4429 25,8721
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORT72119 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935805


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:261.461
Değişim :  1,39% |  20,07
Açılış :  1.449  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INVEO 132,00 106.675.929 % 10,00  
YONGA 28,42 1.242.210 % 9,98  
KARTN 66,20 187.926.018 % 9,97  
TGSAS 15,25 7.553.373 % 9,95  
CANTE 5,09 186.809.131 % 9,94  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Dolar 8,2655 8,2674 % 0,41  
Euro 10,0607 10,0672 % 0,40  
Sterlin 11,6396 11,6980 % 1,38  
Frank 9,1408 9,1958 % 0,41  
Riyal 2,1954 2,2064 % 0,30  
daha fazla
17:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.839 1.840 8,53  
Altın Gr. 489 489 4,14  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,50 27,54 0,07  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,06  
B. Petrol 68,05 68,05 -0,23  
Seans Raporu 17:26
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru