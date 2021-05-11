***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2021 14:50
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 8.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 8.560.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 420
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2055
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT72119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.560.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 3,2055 13,0001 13,6508 274.390,8 Evet
2 12.11.2020 11.11.2020 12.11.2020 3,2535 13,1946 13,8652 278.499,6 Evet
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 4,1564 16,6713 17,7438 355.787,84 Evet
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 5,2577 21,3228 23,0982 450.059,12 Evet
5 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 3,7894 23,4429 25,8721
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT72119 ISIN kodlu borçlanma aracının 4. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 450.059,12 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936162
BIST