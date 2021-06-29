***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORT62117 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 51.480.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.480.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.06.2021Vade (Gün Sayısı) 160Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,8635Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,94Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT62117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.480.000İhraç Fiyatı 0,91022Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.06.2021Kayıt Tarihi 28.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.480.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFKORT62117 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 51.480.000 TL ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944724BIST