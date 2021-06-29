***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.06.2021 10:50
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORT62117 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 51.480.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 51.480.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 160
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 9,8635
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,94
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT62117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 51.480.000
İhraç Fiyatı 0,91022
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.06.2021
Kayıt Tarihi 28.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 51.480.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFKORT62117 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin 51.480.000 TL ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944724
BIST