***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 29.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.080.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.080.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.03.2022Vade (Gün Sayısı) 268Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,8880Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,68Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT32219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.080.000İhraç Fiyatı 0,85552Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.03.2022Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022Ek Açıklamalar29.06.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944861BIST