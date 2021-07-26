***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT22213 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 119.890.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 119.890.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.02.2022Vade (Gün Sayısı) 378Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8590Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT22213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.890.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 5,859 23,5004 25,6559 7.024.355,1 Evet2 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,2453 23,5004 25,60313 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 5,978 23,9777 26,22344 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT22213 ISIN kodlu Korteks ihracının 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951805BIST