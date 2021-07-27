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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2021 15:37



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT22213 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 119.890.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 119.890.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.02.2022
Vade (Gün Sayısı) 378
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,8590
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT22213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 119.890.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.04.2021 20.04.2021 21.04.2021 5,859 23,5004 25,6559 7.024.355,1 Evet
2 27.07.2021 26.07.2021 27.07.2021 6,2453 23,5004 25,6031 7.487.490,17 Evet
3 26.10.2021 25.10.2021 26.10.2021 5,978 23,9777 26,2234
4 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2022 01.02.2022 02.02.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORT22213 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 7.487.490,17 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952011


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Tam 3.278 3.360 7,80  
Yarım 1.584 1.625 3,77  
Çeyrek 795 813 1,89  
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