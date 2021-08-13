***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTA2119 ISIN Kodlu Korteks İhracının 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 68.560.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 68.560.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 381Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2357Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTA2119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.560.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 5,2357 21,0003 22,7145 3.589.595,92 Evet2 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 5,2357 21,0003 22,7145 3.589.595,92 Evet3 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 5,3517 21,4656 23,2584 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 5,5273 22,1699 24,08415 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTA2119 ISIN Kodlu Korteks İhracının 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Oranı Açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957971BIST