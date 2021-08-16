***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.08.2021 10:31
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORTA2119 ISIN Kodlu Borçlanma Aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 68.560.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 68.560.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 381
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2357
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTA2119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.560.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 5,2357 21,0003 22,7145 3.589.595,92 Evet
2 17.05.2021 14.05.2021 17.05.2021 5,2357 21,0003 22,7145 3.589.595,92 Evet
3 16.08.2021 13.08.2021 16.08.2021 5,3517 21,4656 23,258 3.669.125,52 Evet
4 15.11.2021 12.11.2021 15.11.2021 5,5273 22,1699 24,0841
5 02.12.2021 01.12.2021 02.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORTA2119 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.669.125,52 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarı ile gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958205
BIST