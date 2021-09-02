***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02-09-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 48.160.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.160.000Türü Finansman BonosuVadesi 09.06.2022Vade (Gün Sayısı) 280Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 17,6443Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,59Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT62216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.160.000İhraç Fiyatı 0,85002Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.06.2022Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022Ek Açıklamalar02-09-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961484BIST