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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.09.2021 16:26



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02-09-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 48.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.160.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 280
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,6443
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.160.000
İhraç Fiyatı 0,85002
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2022
Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022

Ek Açıklamalar
02-09-2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961484


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 6,05 2.219.043 % 10,00  
BASCM 10,23 354.290 % 10,00  
ORCAY 10,89 634.691 % 10,00  
AKFGY 3,08 85.009.595 % 10,00  
PAMEL 46,90 35.474.271 % 9,99  
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Sterlin 11,4161 11,4734 % 0,31  
Frank 9,0172 9,0715 % 0,00  
Riyal 2,2002 2,2113 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -4,17  
Altın Gr. 481 482 -2,03  
Cumhuriyet 3.197 3.245 -8,00  
Tam 3.182 3.262 -7,32  
Yarım 1.538 1.578 -3,54  
Çeyrek 771 789 -1,77  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 -0,25  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,08  
B. Petrol 72,81 72,81 1,22  
Seans Raporu 18:05
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