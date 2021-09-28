***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.09.2021 14:50
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 72.910.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.910.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 442
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT92216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.910.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet
2 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456
3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022
4 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022
5 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT92216 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 4.544.407,39 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965508
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