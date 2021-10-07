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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.10.2021 11:01



***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTE2115 ISIN Kodlu borçlanma aracının 5. kupon ve itfa dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 28.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 28.160.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 423
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8644
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTE2115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.160.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.11.2020 06.11.2020 09.11.2020 3,8644 15,5001 16,4254 1.088.215,04 Evet
2 08.02.2021 05.02.2021 08.02.2021 4,6329 18,5825 19,9193 1.304.624,64 Evet
3 10.05.2021 07.05.2021 10.05.2021 1.265.876,48 Evet
4 09.08.2021 06.08.2021 09.08.2021 5,227 20,9654 22,6738 1.471.923,2 Evet
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 3,441 21,2875 23,2808 968.985,6 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 28.160.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTE2115 ISIN kodlu borçlanma aracının 5. kupon ödeme dönemine ve itfa döne
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Tam 3.314 3.397 24,71  
Yarım 1.602 1.643 11,95  
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Gümüş Gr. 6,49 6,50 0,04  
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