***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2021 15:02
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT62219 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 69.150.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 69.150.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 398
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT62219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.150.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.310.050,34 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.310.050,34 Evet
3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 6,2329 25,0001 27,4456
4 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TTRSKORT62219 ISIN kodlu borçlanma aracının 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 4.310.050,34 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975130
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