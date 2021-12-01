***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32212 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 36.880.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 36.880.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 24.03.2022Vade (Gün Sayısı) 386Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6096Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT32212Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.880.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 5,6096 22,5 24,4727 2.068.820,48 Evet2 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 5,8871 23,6131 25,7897 2.171.162,47 Evet3 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 5,9752 23,9665 26,2101 2.203.653,76 Evet4 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,9658 22,5002 24,2979Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT32212 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.203.653,76 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980446BIST