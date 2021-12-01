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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 14:23
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT32212 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 36.880.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 36.880.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6096
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 36.880.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.06.2021 01.06.2021 02.06.2021 5,6096 22,5 24,4727 2.068.820,48 Evet
2 01.09.2021 31.08.2021 01.09.2021 5,8871 23,6131 25,7897 2.171.162,47 Evet
3 01.12.2021 30.11.2021 01.12.2021 5,9752 23,9665 26,2101 2.203.653,76 Evet
4 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 6,9658 22,5002 24,2979
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.03.2022 23.03.2022 24.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORT32212 ISIN kodlu borçlanma aracının 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.203.653,76 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980446


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SONME 34,12 1.238.078 % 9,99  
SNPAM 10,24 407.148 % 9,99  
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Cumhuriyet 5.039 5.115 54,00  
Tam 4.981 5.123 35,17  
Yarım 2.408 2.478 17,01  
Çeyrek 1.208 1.239 8,51  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,11  
Gümüş Gr. 9,75 9,76 -0,26  
B. Petrol 72,31 72,31 3,08  
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