***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFKORTA2114 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 52.080.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.080.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.12.2021Vade (Gün Sayısı) 209Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 13,1708Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORTA2114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.080.000İhraç Fiyatı 0,88362Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.12.2021Kayıt Tarihi 01.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.080.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFKORTA2114 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 52.080.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980641BIST