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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2021 13:11
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFKORTA2114 ISIN kodlu borçlanma aracının İtfa Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 52.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 52.080.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 209
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 13,1708
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORTA2114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 52.080.000
İhraç Fiyatı 0,88362
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2021
Kayıt Tarihi 01.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 52.080.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFKORTA2114 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 52.080.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980641


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ERBOS 137,50 156.754.660 % 10,00  
ISATR 311.692,00 311.692 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.562.175 % 10,00  
ZRGYO 2,65 63.764.141 % 9,96  
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Sterlin 17,7957 17,8849 % 1,09  
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Riyal 3,5631 3,5810 % 0,74  
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13:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -4,27  
Altın Gr. 765 765 3,45  
Cumhuriyet 5.065 5.142 -2,00  
Tam 5.038 5.169 -14,05  
Yarım 2.435 2.501 -6,80  
Çeyrek 1.221 1.250 -3,40  
Gümüş.Ons 22,34 22,38 0,13  
Gümüş Gr. 9,63 9,64 0,12  
B. Petrol 70,41 70,41 1,54  
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