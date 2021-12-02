***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2021 17:11
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 59.740.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 59.740.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 377
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 23,7562
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTA2218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 59.740.000
İhraç Fiyatı 0,80804
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.12.2022
Kayıt Tarihi 13.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.12.2022
Ek Açıklamalar
02.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980699
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