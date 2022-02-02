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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.02.2022 16:50
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 68.110.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 68.110.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,4990
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,20
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT72215
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.110.000
İhraç Fiyatı 0,87337
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2022
Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022

Ek Açıklamalar
02.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998955


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EMNIS 22,68 15.309 % 9,99  
PARSN 38,48 55.791.755 % 7,49  
PKENT 360,20 11.268.057 % 7,30  
ATSYH 11,40 27.930 % 6,54  
GESAN 19,24 69.501.340 % 6,36  
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11:22 Alış Satış %  
Dolar 13,5573 13,5687 % 0,70  
Euro 15,3369 15,3543 % 0,74  
Sterlin 18,3607 18,4528 % 0,71  
Frank 14,6914 14,7799 % 0,61  
Riyal 3,6106 3,6287 % 0,83  
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11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.804 1.805 -3,36  
Altın Gr. 787 787 4,33  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,53 22,55 -0,13  
Gümüş Gr. 9,83 9,84 0,02  
B. Petrol 89,38 89,38 -0,09  
Seans Raporu 11:22
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