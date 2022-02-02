***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 68.110.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 68.110.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.07.2022Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,4990Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT72215Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.110.000İhraç Fiyatı 0,87337Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.07.2022Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022Ek Açıklamalar02.02.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satışı Tamamlanan Korteks İhracının Tamamlanmasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998955BIST