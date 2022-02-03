***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT62219 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 69.150.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 69.150.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 09.06.2022Vade (Gün Sayısı) 398Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT62219Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 05.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.150.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.310.050,34 Evet2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.310.050,34 Evet3 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022 6,2329 25,0001 27,44564 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022 8,5617 25,0002 27,1088Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.06.2022 08.06.2022 09.06.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT62219 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999228BIST