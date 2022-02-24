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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.02.2022 17:32
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 24.02.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 23.540.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.540.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7179
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32329
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.540.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 2,7179 31,001 35,7809
2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
6 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
7 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
8 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022
9 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 26.12.2022 23.12.2022 26.12.2022
11 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
12 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
24.02.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004108


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DAGHL 14,00 7.214.089 % 3,70  
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Altın Gr. 870 870 21,57  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,71 24,74 0,15  
Gümüş Gr. 11,20 11,21 0,29  
B. Petrol 100 100 5,83  
Seans Raporu 18:05
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