***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORTK2315 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.620.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.620.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 30.11.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORTK2315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.620.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 03.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 5,9836 24,0002 26,25022 02.06.2022 01.06.2022 02.06.2022 5,9836 24,0002 26,25023 01.09.2022 31.08.2022 01.09.20224 01.12.2022 30.11.2022 01.12.20225 02.03.2023 01.03.2023 02.03.20236 01.06.2023 31.05.2023 01.06.20237 31.08.2023 29.08.2023 31.08.20238 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORTK2315 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006499BIST