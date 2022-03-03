***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.03.2022 15:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.620.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.620.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.620.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 5,9836 24,0002 26,2502 2.430.538,32 Evet
2 02.06.2022 01.06.2022 02.06.2022 5,9836 24,0002 26,2502
3 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022
4 01.12.2022 30.11.2022 01.12.2022
5 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
6 01.06.2023 31.05.2023 01.06.2023
7 31.08.2023 29.08.2023 31.08.2023
8 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.430.538,32 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006819
BIST