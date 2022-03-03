Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.03.2022 15:49
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.620.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.620.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.11.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTK2315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.620.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.03.2022 02.03.2022 03.03.2022 5,9836 24,0002 26,2502 2.430.538,32 Evet
2 02.06.2022 01.06.2022 02.06.2022 5,9836 24,0002 26,2502
3 01.09.2022 31.08.2022 01.09.2022
4 01.12.2022 30.11.2022 01.12.2022
5 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
6 01.06.2023 31.05.2023 01.06.2023
7 31.08.2023 29.08.2023 31.08.2023
8 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.11.2023 29.11.2023 30.11.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
TRSKORTK2315 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.430.538,32 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006819


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:592.023
Değişim :  1,86% |  36,87
Açılış :  2.009  
Önceki Kapanış :  1.986  
En Yüksek
2.025 En Düşük
2.009
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 374,00 18.393.049 % 10,00  
ISKUR 1.206.975,00 1.206.975 % 10,00  
OZGYO 2,00 42.593.653 % 9,89  
KOZAL 128,70 1.043.277.434 % 9,81  
KOZAA 21,92 502.098.979 % 9,76  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Dolar 14,1401 14,1436 % 0,38  
Euro 15,6734 15,7060 % -0,02  
Sterlin 18,8633 18,9579 % 0,22  
Frank 15,3048 15,3970 % 0,38  
Riyal 3,7574 3,7762 % 0,35  
daha fazla
15:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.933 1.933 7,58  
Altın Gr. 878 878 5,53  
Cumhuriyet 5.824 5.912 8,00  
Tam 5.794 5.939 12,64  
Yarım 2.801 2.873 6,11  
Çeyrek 1.405 1.436 3,05  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 0,17  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,08  
B. Petrol 116 116 3,12  
Seans Raporu 15:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru