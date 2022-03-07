***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 77.050.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 28.12.2022 27.12.2022 28.12.202211 30.01.2023 27.01.2023 30.01.202312 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.159.557,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007863BIST