***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.03.2022 15:56
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 77.050.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022
11 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
12 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.159.557,40 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007863
BIST