***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.03.2022 11:23
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORT32219 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.080.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.080.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 268
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 16,8880
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,68
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT32219
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.080.000
İhraç Fiyatı 0,85552
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.03.2022
Kayıt Tarihi 23.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.080.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFKORT32219 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 40.080.000 TL'lik ödeme bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012582
BIST