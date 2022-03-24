***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 24.03.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 49.460.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2023Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT52319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 2,7617 31,5006 36,44282 26.05.2022 25.05.2022 26.05.20223 27.06.2022 24.06.2022 27.06.20224 27.07.2022 26.07.2022 27.07.20225 26.08.2022 25.08.2022 26.08.20226 26.09.2022 23.09.2022 26.09.20227 27.10.2022 26.10.2022 27.10.20228 28.11.2022 25.11.2022 28.11.20229 29.12.2022 28.12.2022 29.12.202210 30.01.2023 27.01.2023 30.01.202311 02.03.2023 01.03.2023 02.03.202312 03.04.2023 31.03.2023 03.04.202313 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar24.03.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012669BIST