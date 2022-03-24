***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 24.03.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 71.870.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 71.870.000Türü Finansman BonosuVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,5410Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 32,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFKORT92213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.870.000İhraç Fiyatı 0,87305Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.09.2022Kayıt Tarihi 13.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.09.2022Ek Açıklamalar24.03.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012681BIST