***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2022 17:17
16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
TRSKORT32329 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013092
BIST
17:212.179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.179
17:2114,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:2116,3781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0497
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:21931,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,17
|Açılış
|: 931,51
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ACSEL
|29,04
|31.410.432
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.091.615
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.094
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.499.387
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|GZNMI
|32,62
|144.965.249
|% -5,50
|
|ANHYT
|13,87
|22.537.384
|% -5,11
|
|ISSEN
|15,34
|17.512.398
|% -4,01
|
|KONKA
|13,22
|130.318.586
|% -3,99
|
|KRDMD
|15,33
|1.505.330.582
|% -0,26
|
|SASA
|60,10
|1.259.118.346
|% 2,65
|
|THYAO
|28,26
|1.206.835.726
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.103.437.413
|% 8,89
|
|GARAN
|12,11
|964.923.506
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.103.437.413
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,25
|379.666.934
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,94
|418.577.461
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,33
|1.505.330.582
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,29
|222.055.866
|% 1,33
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8408
|14,8579
|% 0,23
|
|Euro
|16,3567
|16,3714
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,5303
|19,6282
|% 0,26
|
|Frank
|15,9294
|16,0254
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9472
|3,9670
|% 0,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-4,82
|
|Altın Gr.
|931
|931
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.139
|6.292
|-15,45
|
|Yarım
|2.967
|3.044
|-7,48
|
|Çeyrek
|1.488
|1.522
|-3,73
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,40
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-2,39
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34FADE
Yüzde 4.84 oranında artışla 6.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 167 adet işlem
-
17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 34 artarak (% 0.14 ) 2, 423
-
17:33AKFGY
Yüzde 7.63 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 402, 536 adet işlem
-
17:32AYEN
Yüzde 7.60 oranında artışla 13.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 961 adet işlem
-
17:30ELITE
Yüzde 4.80 oranında artışla 18.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 741, 726 adet işlem