***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT92216 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 72.910.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 72.910.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 14.09.2022Vade (Gün Sayısı) 442Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 6,2329Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT92216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 72.910.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 5Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.09.2021 27.09.2021 28.09.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet2 28.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 6,2329 25,0001 27,4456 4.544.407,39 Evet3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 6,2329 25,0001 27,44564 28.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 6,2329 25,0001 27,44565 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2022 13.09.2022 14.09.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarTRSKORT92216 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013448BIST