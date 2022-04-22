***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.04.2022 16:54
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 2,7617 31,5006 36,4428
2 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 2,6754 31,5007 36,4607
3 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
4 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
5 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
6 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
7 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022
8 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
9 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
10 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
11 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
12 03.04.2023 31.03.2023 03.04.2023
13 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022959
BIST