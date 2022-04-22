Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2022 16:54
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 2,7617 31,5006 36,4428
2 26.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 2,6754 31,5007 36,4607
3 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
4 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022
5 26.08.2022 25.08.2022 26.08.2022
6 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
7 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022
8 28.11.2022 25.11.2022 28.11.2022
9 29.12.2022 28.12.2022 29.12.2022
10 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
11 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
12 03.04.2023 31.03.2023 03.04.2023
13 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022959


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.473
Değişim :  -3,30% |  -84,31
Açılış :  2.550  
Önceki Kapanış :  2.557  
En Yüksek
2.561 En Düşük
2.466
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,52 711.710 % 9,97  
DAGHL 25,64 7.674.271 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.944.909 % 9,92  
KLSYN 2,16 65.900.268 % 9,64  
TIRE 13,56 161.655.841 % 7,28  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 14,7349 14,7365 % 0,23  
Euro 15,8926 15,9630 % 0,08  
Sterlin 18,8597 18,9543 % -1,25  
Frank 15,3458 15,4382 % -0,09  
Riyal 3,9186 3,9383 % 0,25  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -19,78  
Altın Gr. 916 916 -6,79  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,14 24,19 -0,49  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,19  
B. Petrol 106 106 -2,32  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru