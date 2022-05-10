***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 77.050.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 02.03.2023Vade (Gün Sayısı) 393Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8028Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT32311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.050.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,4 Evet2 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,95 Evet3 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 2,8028 31,0007 35,76324 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 2,8028 31,0007 35,76325 18.07.2022 14.07.2022 18.07.20226 19.08.2022 18.08.2022 19.08.20227 21.09.2022 20.09.2022 21.09.20228 24.10.2022 21.10.2022 24.10.20229 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 28.12.2022 27.12.2022 28.12.202211 30.01.2023 27.01.2023 30.01.202312 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028460BIST