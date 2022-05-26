Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.05.2022 14:15
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı B
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:442.441
Değişim :  0,95% |  23,03
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.441 En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MPARK 33,24 29.337.420 % 9,99  
RODRG 16,00 3.774.375 % 9,97  
POLHO 4,89 166.673.664 % 9,89  
LIDFA 9,11 11.026.106 % 9,89  
OYYAT 78,15 102.153.158 % 9,30  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Dolar 16,3257 16,3580 % -0,04  
Euro 17,4842 17,5649 % 0,55  
Sterlin 20,5833 20,6865 % 0,33  
Frank 17,0180 17,1206 % 0,48  
Riyal 4,3639 4,3858 % 0,37  
daha fazla
15:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.844 -9,33  
Altın Gr. 973 973 -1,61  
Cumhuriyet 6.477 6.575 6,00  
Tam 6.436 6.599 -5,89  
Yarım 3.111 3.192 -2,85  
Çeyrek 1.560 1.596 -1,43  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 -0,19  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,06  
B. Petrol 111 111 0,22  
Seans Raporu 15:44
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru