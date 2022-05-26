***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.05.2022 14:15
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 2. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı B
15:442.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 23,03
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.441
En Düşük
2.421
15:4416,3580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0066
|Açılış
|: 16,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2734
15:4417,5649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0954
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
15:44973,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,80
|Açılış
|: 974,09
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,44
BIST En Aktif Hisseler15:44
|MPARK
|33,24
|29.337.420
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.774.375
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|166.673.664
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|OYYAT
|78,15
|102.153.158
|% 9,30
|
|KZBGY
|75,15
|45.902.934
|% -9,95
|
|MEPET
|3,67
|41.341.495
|% -9,83
|
|IMASM
|42,54
|8.898.526
|% -8,12
|
|NUGYO
|5,16
|123.195.423
|% -7,03
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|43,92
|4.017.543.982
|% 2,95
|
|SISE
|21,10
|1.980.677.736
|% 0,29
|
|ARCLK
|79,10
|1.340.636.810
|% 6,32
|
|KARSN
|6,17
|1.092.150.865
|% 6,01
|
|KOZAL
|194,00
|1.065.181.101
|% 3,58
|
|SKBNK
|1,34
|280.795.067
|% 6,35
|
|KARSN
|6,17
|1.092.150.865
|% 6,01
|
|HALKB
|5,61
|797.980.278
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,62
|363.945.211
|% 0,77
|
|DOHOL
|3,69
|397.954.126
|% 1,10
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3257
|16,3580
|% -0,04
|
|Euro
|17,4842
|17,5649
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,5833
|20,6865
|% 0,33
|
|Frank
|17,0180
|17,1206
|% 0,48
|
|Riyal
|4,3639
|4,3858
|% 0,37
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|-9,33
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|6,00
|
|Tam
|6.436
|6.599
|-5,89
|
|Yarım
|3.111
|3.192
|-2,85
|
|Çeyrek
|1.560
|1.596
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,22
|
Seans Raporu
15:44
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15:54KGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 027, 581 adet işlem