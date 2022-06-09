***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRFKORT62216 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 48.160.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036398BIST