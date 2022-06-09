***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2022 14:42
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFKORT62216 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 48.160.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 48.160.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 280
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 17,6443
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFKORT62216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 48.160.000
İhraç Fiyatı 0,85002
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.06.2022
Kayıt Tarihi 08.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 48.160.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
TRFKORT62216 ISIN kodlu borçlanma aracının itfa dönemine ilişkin 48.160.000,00 TL'lik ödeme bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036398
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