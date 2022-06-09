***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.06.2022 17:55
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.06.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 81.260.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 81.260.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7398
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.260.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 3,7398 39,0008 46,6519
2 15.08.2022 12.08.2022 15.08.2022
3 15.09.2022 14.09.2022 15.09.2022
4 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
5 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
6 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
7 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
8 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
9 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
10 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
11 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
12 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
13 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.07.2023 12.07.2023 13.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
09.06.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036543
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