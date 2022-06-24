***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT32329 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon Oranı BelirlenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 23.540.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.540.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.03.2023Vade (Gün Sayısı) 385Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7179Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT32329Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.540.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 12Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.03.2022 25.03.2022 28.03.2022 2,7179 31,001 35,7809 639.793,66 Evet2 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 2,548 31,0007 35,8149 599.799,2 Evet3 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 2,548 31,0007 35,8149 599.799,2 Evet4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 2,6329 31,0003 35,79715 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 2,548 31,0007 35,81496 26.08.2022 25.08.2022 26.08.20227 26.09.2022 23.09.2022 26.09.20228 26.10.2022 25.10.2022 26.10.20229 25.11.2022 24.11.2022 25.11.202210 26.12.2022 23.12.2022 26.12.202211 25.01.2023 24.01.2023 25.01.202312 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.03.2023 15.03.2023 16.03.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarTRSKORT32329 ISIN kodlu Korteks ihracının 5. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklamasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039137BIST