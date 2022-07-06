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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.07.2022 16:46
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORTE2214 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 169.200.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 169.200.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 385
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9836
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORTE2214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 04.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 169.200.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 5,9836 24,0002 26,2502 10.124.251,2 Evet
2 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 5,9836 24,0002 26,2502 10.124.251,18 Evet
3 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022 5,9836 24,0002 26,2502
4 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 7,3644 24,0001 26,0583
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORTE2214 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042208


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Yarım 3.163 3.219 -12,00  
Çeyrek 1.584 1.609 -6,00  
Gümüş.Ons 19,19 19,22 0,00  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 0,02  
B. Petrol 105 105 4,15  
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