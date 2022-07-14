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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.07.2022 15:31
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 77.050.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 77.050.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.03.2023
Vade (Gün Sayısı) 393
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8028
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT32311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.050.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 12

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 07.03.2022 04.03.2022 07.03.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,4 Evet
2 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 2,7179 31,001 35,7809 2.094.141,95 Evet
3 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet
4 13.06.2022 10.06.2022 13.06.2022 2,8028 31,0007 35,7632 2.159.557,39 Evet
5 18.07.2022 14.07.2022 18.07.2022 2,9727 31,001 35,7292
6 19.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 2,7179 31,001 35,7809
7 21.09.2022 20.09.2022 21.09.2022
8 24.10.2022 21.10.2022 24.10.2022
9 25.11.2022 24.11.2022 25.11.2022
10 28.12.2022 27.12.2022 28.12.2022
11 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
12 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.03.2023 01.03.2023 02.03.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORT32311 ISIN kodlu Korteks ihracının 6. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045381


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