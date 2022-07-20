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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.07.2022 17:37
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 20.07.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 33.720.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 33.720.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 421
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,2220
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT92315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 18.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 33.720.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.10.2022 18.10.2022 19.10.2022 10,222 41,0003 47,7535
2 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023
3 19.04.2023 18.04.2023 19.04.2023
4 19.07.2023 18.07.2023 19.07.2023
5 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2023 13.09.2023 14.09.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating A-(Trk) 15.12.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
20.07.2022 Korteks Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması (Nitelikli Yatırımcıya Satış)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047024


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COSMO 10,78 541.721 % 10,00  
SANEL 11,33 4.298.117 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.194.849 % 9,99  
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Sterlin 21,1339 21,2399 % 0,53  
Frank 18,2128 18,3225 % 0,92  
Riyal 4,7011 4,7247 % 0,67  
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Altın Ons 1.712 1.713 16,23  
Altın Gr. 975 975 14,61  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.632 6.714 106,00  
Yarım 3.231 3.284 55,00  
Çeyrek 1.621 1.642 27,00  
Gümüş.Ons 18,73 18,76 0,06  
Gümüş Gr. 10,68 10,70 0,11  
B. Petrol 104 104 -2,77  
Seans Raporu 18:05
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