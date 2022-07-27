***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 700.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 49.460.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2023Vade (Gün Sayısı) 406Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSKORT52319Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 13Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)