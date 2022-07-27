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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2022 15:21
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
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BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMENT 34,10 1.362.515 % 10,00  
YEOTK 93,05 135.827.157 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.509.373 % 9,99  
IMASM 71,65 20.907.245 % 9,98  
LIDFA 10,92 56.687.129 % 9,97  
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15:19 Alış Satış %  
Dolar 17,9154 17,9261 % 0,38  
Euro 18,2142 18,2322 % 0,79  
Sterlin 21,5550 21,6631 % 0,64  
Frank 18,5484 18,6601 % 0,45  
Riyal 4,7570 4,7808 % 0,41  
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15:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 4,23  
Altın Gr. 991 991 5,24  
Cumhuriyet 6.651 6.752 26,00  
Tam 6.676 6.734 21,00  
Yarım 3.253 3.292 10,00  
Çeyrek 1.631 1.645 5,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,18  
Gümüş Gr. 10,80 10,82 0,12  
B. Petrol 100 100 0,89  
Seans Raporu 15:19
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