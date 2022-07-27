***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2022 15:21
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 4. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 49.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 49.460.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 406
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,7617
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 49.460.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)