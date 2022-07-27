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***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2022 15:24
***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bi


***KORTS*** KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 1. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 25.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 25.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 386
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 7,7288
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSKORT52327
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 7,7288 31,0001 34,7977 1.932.200 Evet
2 26.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 7,7288 31,0001 34,7977
3 25.01.2023 24.01.2023 25.01.2023
4 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.05.2023 17.05.2023 18.05.2023 25.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılab Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
TRSKORT52327 ISIN kodlu Korteks ihracının 1. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048093


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Altın Gr. 997 997 0,22  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.690 6.800 9,00  
Yarım 3.260 3.324 4,00  
Çeyrek 1.635 1.662 3,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,27 0,17  
Gümüş Gr. 11,05 11,07 0,09  
B. Petrol 102 102 0,82  
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